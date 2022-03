Laurent Barat Marseille 6e Arrondissement, 18 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Laurent Barat L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-19 L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

16 16 Le nouveau Laurent Barat est arrivé et il a une vie plutôt bien remplie !



Il fait de la méditation grâce à l’application “Petit Bambou”. Il fait ses courses grâce à l’application “Yuka”. Il cherche le grand amour grâce aux applications de rencontres. Et pour garder la forme, il a téléchargé une application qui compte ses pas et il en a même trouvé une qui l’a aidé à tester le jeûne intermittent !

Bref, Laurent Barat est un homme de son temps, complètement accro aux écrans !

Partagé entre l’envie d’être liké et la nostalgie des vraies relations humaines, tout le monde se reconnaîtra dans ce spectacle déjanté où se mêlent stand-up, personnages et même quelques imitations !



Il revient sur scène pour vous raconter sa vie… votre vie… et prévoyez votre “Écran Total”, ça risque de chauffer !

Le nouveau Laurent Barat est arrivé et il a une vie plutôt bien remplie !

https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/

Le nouveau Laurent Barat est arrivé et il a une vie plutôt bien remplie !



Il fait de la méditation grâce à l’application “Petit Bambou”. Il fait ses courses grâce à l’application “Yuka”. Il cherche le grand amour grâce aux applications de rencontres. Et pour garder la forme, il a téléchargé une application qui compte ses pas et il en a même trouvé une qui l’a aidé à tester le jeûne intermittent !

Bref, Laurent Barat est un homme de son temps, complètement accro aux écrans !

Partagé entre l’envie d’être liké et la nostalgie des vraies relations humaines, tout le monde se reconnaîtra dans ce spectacle déjanté où se mêlent stand-up, personnages et même quelques imitations !



Il revient sur scène pour vous raconter sa vie… votre vie… et prévoyez votre “Écran Total”, ça risque de chauffer !

L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-03 par