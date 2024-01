LAURENT BARAT ÉCRAN TOTAL Montpellier, samedi 9 mars 2024.

LAURENT BARAT ÉCRAN TOTAL Montpellier Hérault

Ne manquez pas le spectacle « LAURENT BARAT ÉCRAN TOTAL » » au Kawa Théâtre !

N’éteignez surtout pas vos téléphones pendant le spectacle, de toute façon celui de Laurent Barat restera allumé au cas où…

Car nous sommes tous devenus dépendants aux écrans ! Lui le premier !

Dans son nouveau spectacle, mélange de Stand up et de jeu de comédien, l’humoriste, chroniqueur sur Europe 1, explore cette dépendance avec son sens inné de la vanne et de l »improvisation !

Sujets d’actualité, casting de l’émission « Marié au premier regard » et même des thèmes plus délicats pouvant provoquer la colère des haters, préparez votre écran total, ça risque de chauffer !

Durée 75 Min

Placement libre

Accès handicapés EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000 Hérault Occitanie resa@kawatheatre.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09 20:45:00



