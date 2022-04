Laurent Barat – Écran Total Aix-en-Provence, 6 mai 2022, Aix-en-Provence.

Laurent Barat – Écran Total La Fontaine d'Argent – Théâtre d'humour Aix-en-Provence

2022-05-06 21:00:00 – 2022-05-07

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

21 21 Le nouveau Laurent Barat est arrivé et il a une vie plutôt bien remplie !



Il fait de la méditation grâce à l’application « Petit Bambou ». Il fait ses courses grâce à l’application “Yuka”. Il cherche le grand amour grâce aux applications de rencontres. Et pour garder la forme, il a téléchargé une application qui compte ses pas et il en a même trouvé une qui l’a aidé à tester le jeûne intermittent !

Bref, Laurent Barat est un homme de son temps, complètement accro aux écrans.



Partagé entre l’envie d’être liké et la nostalgie des vraies relations humaines, tout le monde se reconnaîtra dans ce spectacle déjanté où se mêlent stand-up, personnages et même quelques imitations !

Laurent Barat revient sur scène pour vous raconter sa vie…votre vie et prévoyez votre “Ecran Total” ça risque de chauffer. A la Fontaine d’Argent.

info@lafontainedargent.com +33 4 42 38 43 80 http://www.lafontainedargent.com/

