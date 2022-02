Laurent Barat dans Ecran Total (en rodage) Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Laurent Barat dans Ecran Total (en rodage) Bourg-lès-Valence, 13 mai 2022

2022-05-13 21:00:00 – 2022-05-14

Bourg-lès-Valence Drôme EUR 16.5 Le nouveau Laurent Barat est arrivé et il a une vie plutôt bien remplie !

Il fait de la méditation grâce à l’application « Petit Bambou ».

Il fait ses courses grâce à l’application « Yuka ».

thierry.roudil@sfr.fr http://www.appartcafe.fr/Accueil

