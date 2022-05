LAURENT BAFFIE Se pose des questions

LAURENT BAFFIE Se pose des questions, 3 juin 2022, . LAURENT BAFFIE Se pose des questions

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03 22:00:00 42 EUR 42 Depuis toujours, Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose. Aujourd’hui, il monte sur scène pour faire réagir le public à ses interrogations délirantes. Un spectacle décapant ponctué d’improvisation et d’interactivité avec le public. Depuis toujours, Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose. Aujourd’hui, il monte sur scène pour faire réagir le public à ses interrogations délirantes. Un spectacle décapant ponctué d’improvisation et d’interactivité avec le public. Depuis toujours, Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose. Aujourd’hui, il monte sur scène pour faire réagir le public à ses interrogations délirantes. Un spectacle décapant ponctué d’improvisation et d’interactivité avec le public. Laurent Baffie dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville