Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le mardi 27 juillet à 20:30

Dans _Laurent_, Aude Lachaise nous propose un solo dansé et parlé autour de l’amour. Seule sur scène, se basant sur du vécu, réinventant avec une fantaisie amusée et légère l’amour, elle nous présente une figure masculine désirée qui évoque l’amant réel ou imaginaire, le compagnon ou celui qu’on n’aime plus. Un beau moment de poésie.

8€ la place

8€ la place

dans le cadre de l'opération mon été ma région
Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons
162, rue Maurice Berteaux 95870 Bezons

