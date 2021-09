Laurent – Aude Lachaise – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 30 mars 2022, Nantes.

2022-03-30 Représentations les 29 et 30 mars 2022 à 20h

Horaire : 20:00 20:50

6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations les 29 et 30 mars 2022 à 20h

Danse/Performance. L’amour, un mythe ou une réalité ? Dans ce monologue dansé, Aude Lachaise nous invite à nous émanciper de ce qui peut nous freiner et à retrouver le mouvement. Celui d’une liberté du geste, de l’action, mais aussi la liberté d’aimer. Car oui, l’amour est bien le cœur du sujet. Celui que l’on rêve, celui que l’on vit comme celui qui s’achève, celui qui englue, celui qui pétrifie. Véritable autofiction, Laurent désigne une figure du masculin, tantôt l’amant, le compagnon, celui dont on veut se separer, une sorte d’archétype générique qui dévoile la vie intérieure d’une femme marquée par une multitude d’angoisses, de perturbations et de désirs. Ici la parole se mêle aux mouvements, l’humour à l’érotisme, le réel à l’imaginaire. Aude Lachaise réinvente les représentations de l’amour avec légèreté dans une tragédie-comique existentielle et poétique qui en appelle à notre intimité. Concept, interprétation, écriture, chorégraphie : Aude LachaisePrésence artistique : Thibaud Le Maguer ou Tom Grand MourcelDramaturgie : Youness Anzane Durée : 50 min.

