LAURENT ASSOULEN CONCERTS A LA BOUGIE SUNSIDE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LAURENT ASSOULEN CONCERTS A LA BOUGIE SUNSIDE, 28 février 2023, PARIS. LAURENT ASSOULEN CONCERTS A LA BOUGIE SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 19:30 (2023-02-28 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Nous accueillons pour la première fois Laurent Assoulen en piano solo. Son dernier album Black Blank salué par la presse, son style épuré, élégant et éclectique, vous transportera dans des univers imagés, en symbiose totale avec la lueur des bougies. Votre billet est ici SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris Nous accueillons pour la première fois Laurent Assoulen en piano solo. Son dernier album Black Blank salué par la presse, son style épuré, élégant et éclectique, vous transportera dans des univers imagés, en symbiose totale avec la lueur des bougies. .27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSIDE Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Tarif 27.5-27.5 lieuville SUNSIDE PARIS Departement Paris

SUNSIDE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LAURENT ASSOULEN CONCERTS A LA BOUGIE SUNSIDE 2023-02-28 was last modified: by LAURENT ASSOULEN CONCERTS A LA BOUGIE SUNSIDE SUNSIDE 28 février 2023 Sunside Paris

PARIS Paris