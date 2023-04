GRANDE SOIRÉE PAËLLA Avenue de la Gare, 20 mai 2023, Laurens.

Repas et représentation « Gala de fin d’année » des élèves de la boxe et la danse du Foyer Rural à 19h à la salle polyvalente. Tarif : 15€ /personne. Sur réservation avant le 15 mai 2023..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie



Meal and representation « Gala of end of the year » of the pupils of the boxing and the dance of the Foyer Rural at 7 pm in the multipurpose room. Price : 15? /person. On reservation before May 15, 2023.

Comida y actuación de la « Gala de fin d’année » de los alumnos de boxeo y baile del Foyer Rural a las 19h en la sala polivalente. Precio : 15? /persona. Previa reserva antes del 15 de mayo de 2023.

Essen und Aufführung « Gala de fin d’année » der Box- und Tanzschüler des Foyer Rural um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Preis: 15 ? /Person. Reservierung bis zum 15. Mai 2023 erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT AVANT-MONTS