FÊTE DU VIN, 20 mai 2023, Laurens.

À 19h00 au Parc de La Source à Laurens. Dégustation et vente de vin par des producteurs locaux. Soirée dansante et restauration possible sur place( moules frites)..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . .

Laurens 34480 Hérault Occitanie



At 7:00 pm at the Parc de La Source in Laurens. Wine tasting and sale of wine by local producers. Dancing party and possible restoration on the spot (mussels and French fries).

A las 19:00 en el Parc de La Source de Laurens. Degustación y venta de vinos de productores locales. Posibilidad de baile y catering in situ (mejillones y patatas fritas).

Um 19.00 Uhr im Parc de La Source in Laurens. Weinverkostung und -verkauf durch lokale Produzenten. Tanzabend und Verpflegung vor Ort möglich( moules frites).

Mise à jour le 2023-04-19 par OT AVANT-MONTS