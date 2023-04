REPAS ET APRÈS-MIDI DANSANT Avenue de la Gare, 14 mai 2023, Laurens.

Repas et après-midi dansant à la salle polyvalente à 12h30. Apéritif suivi du repas. Animation : Dj Musicien Patrick SAUZE. Tarifs : Adulte adhérent ou donneur : 30€ . Adulte non adhérent à l’amicale : 35€. Menu enfant gratuit – 10 ans accompagné. Inscriptions : Á la salle de l’ ancienne mairie jusqu’au vendredi 5 mai de 17h30 à 18h30 le jeudi 27 avril, le mercredi 3 mai et le vendredi 5 mai..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie



Meal and afternoon dance at the multipurpose hall at 12:30 pm. Aperitif followed by the meal. Animation : Dj Musician Patrick SAUZE. Prices : Adult member or donor : 30? Adult non-member of the association: 35? Free children’s menu – 10 years old accompanied. Registrations: At the old town hall until Friday May 5 from 5:30 to 6:30 pm on Thursday April 27, Wednesday May 3 and Friday May 5.

Comida y baile por la tarde en la sala polivalente a las 12.30 horas. Aperitivo seguido de la comida. Animación: Dj Músico Patrick SAUZE. Precios : Adulto socio o donante: 30? Adulto no miembro de la asociación: 35? Menú infantil gratuito – 10 años acompañados. Inscripciones: en el antiguo ayuntamiento hasta el viernes 5 de mayo de 17.30 a 18.30 h el jueves 27 de abril, el miércoles 3 de mayo y el viernes 5 de mayo.

Mahlzeit und Tanznachmittag in der Mehrzweckhalle um 12:30 Uhr. Aperitif, gefolgt vom Essen. Animation: Dj Musiker Patrick SAUZE. Preise: Erwachsene, die Mitglied oder Spender sind: 30? Erwachsene, die nicht Mitglied des Freundeskreises sind: 35? Kindermenü kostenlos – 10 Jahre in Begleitung. Einschreibungen: Im Saal des alten Rathauses bis Freitag, den 5. Mai, von 17:30 bis 18:30 Uhr am Donnerstag, den 27. April, Mittwoch, den 3. Mai und Freitag, den 5. Mai.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT AVANT-MONTS