ÉQUINOXMANIA, 15 avril 2023, Laurens.

La Compagnie Équinoxe présente à 21h Équinoxmania le meilleur des comédies musicales à la salle polyvalente de Laurens. Ouverture des portes à 20h. Entrée payante : 10€/pers – places limitées – placement libre – billetterie à la médiathèque, aux horaires d’ouverture..

Laurens 34480 Hérault Occitanie



The Compagnie Équinoxe presents at 9pm Équinoxmania the best of musicals at the Salle Polyvalente of Laurens. Doors open at 8pm. Admission fee: 10€/person – limited seating – free placement – ticket office at the media library, during opening hours.

La Compagnie Équinoxe presenta Équinoxmania, lo mejor de los musicales, a las 21.00 h en la Salle Polyvalente de Laurens. Apertura de puertas a las 20.00 h. Precio de la entrada: 10€/persona – aforo limitado – colocación gratuita – taquilla en la mediateca, en horario de apertura.

Die Compagnie Équinoxe präsentiert um 21 Uhr Équinoxmania das Beste aus den Musicals in der Mehrzweckhalle von Laurens. Die Türen werden um 20 Uhr geöffnet. Eintrittsgebühr: 10?/Person – begrenzte Plätze – freie Platzwahl – Kartenverkauf in der Mediathek zu den Öffnungszeiten.

