Soma, le dimanche 27 février à 20:00

Ce dimanche on vous propose un programme spécial! Venez écouter les lives de LAURENCE WASSER, de ZONE NÉGATIVE et de GARDEURS au SOMA !!! Laurence Wasser, l’ancien résident du SOMA et créateur du festival ENDLESS SUMMER, sera de retour dans nos murs et on a hâte de le revoir sur scène! Cette soirée donnera également un petit avant-goût au travail de Zone Négative, nos residents, qui prévoient une petite surprise afin de nous initier à leur projet avant leur sortie de résidence le 3 mars prochain… Enfin, Gardeurs vous charmeront avec un live magnétisant et profond ! LAURENCE WASSER: Laurence est un musicien autodidacte actif depuis le début des années 2000. Ayant tendance à souvent changer d’instruments comme de ville, il joue un rock nomade à la croisée de la musique brute, de l’exotica et des expérimentations Dada, se produisant le plus souvent en solo, aidé de castagnettes, loopers, et autres instruments trouvés. [https://soundcloud.com/laurencew…/live-at-noiseberg-part-i](https://soundcloud.com/laurencew…/live-at-noiseberg-part-i) [https://www.youtube.com/watch?v=km_aqW4zrsQ](https://www.youtube.com/watch?v=km_aqW4zrsQ) ZONE NÉGATIVE: Zone Négative, duo formé en 2017 par Tyfen Guilloux et Nora Neko, propose des formes performatives et sonores,où se mêlent la musique, le corps, l’image et parfois le texte dans une recherche d’hybridation, de porosité des disciplines, de leurs zones limitrophes, jusqu’à les rendre floues. De ces cheminements émergent des gestes, des actions sonores où co-existent jeux enfantins et défense de territoire, absurdité et sadisme, sensualité et violence…Des sons, immersifs, bruitistes, électroniques ou couplés au verbal qui inventorie, dresse des listes qui se donnent la réplique, en miroir ou en tension. Pensée et vécue comme un petit laboratoire où se distillent les parts de l’un.e et l’autre, alimenté par des trajectoires croisées, Zone Négative engendre des formes cybernétiques et troubles, à plusieurs vies… Dialogues fragmentaires, indices d’un récit à reconstituer. zonenegative.org zonenegative.bandcamp.com GARDEURS: Heavy beats, bien lourd, bien noise, bien lent, un chouïa hip-hop, bien dub uk/fr.Kate Fletcher (shruti / electronics / vocals) et Aymeric Hainaux (vocals / beatbox / cassettes / bells / harmonica) isola-records.com/gardeurs_page

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T20:00:00 2022-02-27T23:30:00