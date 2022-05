Laurence Saltiel 4tet – COULEURS JAZZ FESTIVAL Lons-le-Saunier, 1 juin 2022, Lons-le-Saunier.

Laurence Saltiel 4tet – COULEURS JAZZ FESTIVAL Lons-le-Saunier

2022-06-01 – 2022-06-01

Lons-le-Saunier Jura

La rayonnante vocaliste Laurence Saltiel, délaissant un moment ses activités de pédagogue, est de retour dans ce disque « Jardin après la Pluie », entourée des superbes musiciens que sont Patrick Villanueva au piano, Yves Torchinsky, contrebasse et François Laizeau à la batterie. Elle présente ici quelques standards et des chansons en français, anglais et même en espagnol qui évoquent les joies et les tourments de la vie, parfois avec une pointe d’humour, le tout avec un swing et une ferveur ardente. Digne héritière de Mimi Perrin et des Double Six, elle nous offre dans ce répertoire des improvisations irisées aux scats limpides, naturels, et une invention mélodique de toute beauté.

