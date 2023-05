Fêtes locales, 21 juillet 2023, Laurède.

Vendredi : à partir de 19h soirée tapas au bar

21h30 course de promotion, cuadrilla Dussau, ganaderia Dussau, animée par l’harmonie d’Hagetmau

Suivie de la soirée bodega

Samedi : 9h30 randonnée pédestre – rdv à la Mairie

Au lac, concours de pêche de l’aappma de Mugron et ball trap organisé par l’acca de Laurède

A partir de 20h repas traditionnel (touraine, langue de bœuf sauce piquante, entrecôte frites et dessert)

Dimanche : 11h messe avec la chorale de Saint Sever, dépôt de gerbe au monument aux morts

Vin d’honneur offert par la municipalité

17h concours de cocarde suivi d’une soirée moules frites.

Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday : from 7pm tapas evening at the bar

21h30 promotion race, cuadrilla Dussau, ganaderia Dussau, animated by the harmony of Hagetmau

Followed by the bodega evening

Saturday: 9:30 am walking – meeting point at the town hall

At the lake, fishing contest of the aappma of Mugron and ball trap organized by the acca of Laurède

From 8pm traditional meal (touraine, beef tongue with spicy sauce, entrecote and french fries and dessert)

Sunday : 11am mass with the choir of Saint Sever, wreath laying at the war memorial

Wine of honor offered by the municipality

5 pm : cockade contest followed by a mussels and French fries evening

Viernes: a partir de las 19.00 horas noche de tapas en el bar

21.30 h carrera de promoción, cuadrilla Dussau, ganaderia Dussau, acompañados por la banda Hagetmau

Seguido de la velada de bodega

Sábado: 9.30 h recorrido a pie – punto de encuentro en el Ayuntamiento

En el lago, concurso de pesca de la aappma de Mugron y bola trampa organizado por la acca de Laurède

A partir de las 20 h, comida tradicional (touraine, lengua de ternera con salsa picante, entrecot con patatas fritas y postre)

Domingo: misa a las 11 h con el coro Saint Sever, colocación de una corona de flores en el memorial de guerra

Vino ofrecido por el ayuntamiento

a las 17 h, concurso de escarapelas seguido de una velada a base de mejillones y patatas fritas

Freitag: ab 19 Uhr Tapas-Abend in der Bar

21.30 Uhr Promotionsrennen, Cuadrilla Dussau, Ganaderia Dussau, musikalisch umrahmt von der Harmonie von Hagetmau

Anschließend Bodega-Abend

Samstag: 9.30 Uhr Wanderung – Rdv am Rathaus

Am See: Angelwettbewerb der aappma de Mugron und Ball Trap, organisiert von der acca de Laurède

Ab 20 Uhr traditionelles Essen (Touraine, Rinderzunge mit scharfer Sauce, Entrecôte mit Pommes frites und Dessert)

Sonntag: 11 Uhr Messe mit dem Chor von Saint Sever, Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal

Ehrenwein, der von der Gemeinde angeboten wird

17 Uhr Kokardenwettbewerb mit anschließendem Abend mit Moules Frites

