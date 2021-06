LAUREATS DU CONSERVATOIRE Théâtre Municipal de Nevers, 20 mars 2022-20 mars 2022, Nevers.

[http://www.culture.nevers.fr](http://www.culture.nevers.fr) ayant obtenu l’examen de fin de cycle sur la scène du Théâtre municipal, le Conservatoire de Musique et d’Art dramatique de Nevers offre à ses jeunes musiciens et comédiens, une opportunité de valeur inestimable ! Un moment de fierté pour les jeunes pousses et leur famille, de découvertes et de rencontres pour le public qui pourra apprécier au cours de prestations de haute qualité, une nouvelle fois encore, les multiples facettes artistiques du Conservatoire de Nevers. Le répertoire abordé comprendra des œuvres de compositeurs classiques, romantiques et modernes. **Entrée libre et gratuite sur inscription : www.culture.nevers.fr**

Conservatoire de Musique et d’Art dramatique de Nevers

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:00:00