Exposition du 13 au 21 mai 2022 – Atelier 8 :mercredi au samedi de 15h à 19hVernissage le 12 mai 2022 à 18h30

Horaire : 15:00 19:00

Gratuit : oui Exposition du 13 au 21 mai 2022 – Atelier 8 :mercredi au samedi de 15h à 19hVernissage le 12 mai 2022 à 18h30 Lauréates 2021 du 20e Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes : Laura Bottereau, Marine Fiquet, Léa Viretto Cit, Marjorie Le BerreDepuis leur ouverture en 2018, les ateliers d’artistes de la Ville de Nantes gérés par le Collectif Bonus accueillent les lauréat·e·s du Prix des arts visuels. Pour fêter l’anniversaire de ce dispositif, Bonus propose aux lauréates 2021 de se présenter au public à travers une exposition.Cette proposition est aussi l’occasion d’interroger la place des rencontres, des échanges et de la coopération au sein d’une carrière artistique. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels » Ateliers Bonus adresse1} Île de Nantes Nantes 44200



