MARCHÉ DE NOËL Laure-Minervois, 25 novembre 2023, Laure-Minervois.

Laure-Minervois,Aude

Marché de Noël au Foyer de Laure-Minervois.

Exposants artisanaux et locaux, Fanfare de Noël, Stand de maquillage et visite du Père Noël.

Buvette / vin chaud et crêpes sur place.

En soirée : restauration montagnarde et DJ..

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 21:00:00. .

Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie



Christmas market at the Foyer de Laure-Minervois.

Craft and local exhibitors, Christmas band, face-painting stand and visit from Santa Claus.

Refreshment bar / mulled wine and crêpes on site.

In the evening: mountain-style catering and DJ.

Mercado de Navidad en el Foyer de Laure-Minervois.

Puestos locales y de artesanía, banda navideña, pintacaras y visita de Papá Noel.

Refrescos, vino caliente y crepes in situ.

Por la noche: catering de montaña y DJ.

Weihnachtsmarkt im Foyer von Laure-Minervois.

Kunsthandwerkliche und lokale Aussteller, Weihnachtsfanfare, Schminkstand und Besuch des Weihnachtsmanns.

Getränke/Glühwein und Crêpes vor Ort.

Am Abend: Bergisches Essen und DJ.

