FASCINANT WEEK-END – ESCAPADE BIEN-ÊTRE EN OENOLODGE Laure-Minervois, 19 octobre 2023, Laure-Minervois.

Laure-Minervois,Aude

Pour le Fascinant week-end profitez d’une escapade bien-être dans un oenolodge.

Une nuit en lodge tente safari tout équipés réalisés en matériaux naturels et bien intégrés dans un environnement arboré avec tout le confort jusqu’à 5 personnes. Un espace séjour-cuisine, terrasse abritée donnant sur les vignobles, 1 chambre 1 lit 160 + 1 chambre 3 lits 80 dont 2 superposés, salle d’eau avec wc et douche italienne. Et sur la terrasse plein sud, un jacuzzi privatif pour profiter des belles vues. Terrain clos, piscine et parking assuré.

La visite de la cave et dégustation de vins du domaine suivi d’un dîner terroir accord mets et vins vous sera servi en table d’hôtes, l’été sous les grands cèdres ou l’hiver près du feu de cheminée.

Le lendemain, après un petit-déjeuner copieux, vous partirez à la découverte du Minervois.

Une visite au choix compris dans le séjour : une visite de château ou l’abbaye de Caunes Minervois ou les grottes de Cabrespine ou Limousis ou des bains de Minerve.

Le séjour comprend

– 1 nuit en lodge tout équipée avec spa privatif, les petits déjeuners et le dîner en table d’hôtes

– La visite de la cave et dégustation de vins du domaine

– La visite au choix d’un château, d’une abbaye, d’une grotte ou des bains de Minerve

Séjour organisé par l’agence Sud France..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . EUR.

Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie



For the Fascinating weekend, enjoy a wellness getaway in an oenolodge.

Spend a night in a fully-equipped safari tent lodge made from natural materials and well integrated into a wooded environment, with every comfort for up to 5 people. A living room-kitchen area, sheltered terrace overlooking the vineyards, 1 bedroom 1 bed 160 + 1 bedroom 3 beds 80 including 2 bunk beds, bathroom with toilet and Italian shower. And on the south-facing terrace, a private Jacuzzi for enjoying the beautiful views. Enclosed grounds, swimming pool and secure parking.

A visit to the cellar and wine tasting followed by a « terroir » dinner with wine and food will be served at the table d’hôtes, in summer under the large cedar trees or in winter by the fireplace.

The next day, after a hearty breakfast, you’re off to discover the Minervois region.

A visit of your choice is included in your stay: a visit to a château or the abbey at Caunes Minervois or the caves at Cabrespine or Limousis or the baths at Minerve.

The package includes

– 1 night in a fully-equipped lodge with private spa, breakfasts and table d?hôte dinner

– Cellar visit and wine tasting at the estate

– Choice of château, abbey, grotto or Minerve baths visit

Package organized by Sud France.

Para el fin de semana Fascinante, disfrute de una escapada de bienestar en un oenolodge.

Pase una noche en una tienda de campaña safari totalmente equipada, fabricada con materiales naturales y situada en un entorno boscoso, con todas las comodidades para un máximo de 5 personas. Salón-cocina, terraza protegida con vistas a los viñedos, 1 habitación con 1 cama de 160 cm + 1 habitación con 3 camas de 80 cm (2 de ellas literas), cuarto de baño con WC y ducha italiana. Y en la terraza orientada al sur, un jacuzzi privado para disfrutar de las hermosas vistas. Terreno cerrado, piscina y aparcamiento vigilado.

La visita a la bodega y la degustación de los vinos de la finca, seguidas de una cena local con vino y comida, se servirán en la table d’hôtes, en verano bajo los grandes cedros o en invierno junto a la chimenea.

Al día siguiente, tras un copioso desayuno, saldrá a descubrir la región de Minervois.

La estancia incluye una visita a su elección: un castillo o la abadía de Caunes Minervois, las grutas de Cabrespine o Limousis o los baños de Minerve.

La estancia incluye

– 1 noche en un alojamiento totalmente equipado con spa privado, desayunos y cenas en mesa de huéspedes

– Visita a la bodega de la finca y degustación de vinos

– Visita a elegir entre un castillo, una abadía, una cueva o los baños de Minerve

Organizado por Sud France.

Für das Faszinierende Wochenende genießen Sie eine Wellness-Auszeit in einer Öko-Lodge.

Eine Nacht in einer voll ausgestatteten Zelt-Safari-Lodge aus natürlichen Materialien, die sich gut in eine baumbestandene Umgebung einfügt und mit allem Komfort für bis zu 5 Personen ausgestattet ist. Ein Wohn- und Küchenbereich, eine geschützte Terrasse mit Blick auf die Weinberge, 1 Schlafzimmer mit 1 Bett 160 + 1 Schlafzimmer mit 3 Betten 80, davon 2 Etagenbetten, Badezimmer mit WC und italienischer Dusche. Und auf der Südterrasse ein privater Jacuzzi, um die schöne Aussicht zu genießen. Eingezäuntes Grundstück, Pool und gesicherter Parkplatz.

Der Besuch des Weinkellers und die Verkostung der Weine des Weinguts, gefolgt von einem Abendessen, bei dem Speisen und Weine aufeinander abgestimmt werden, wird Ihnen am Gästetisch serviert, im Sommer unter den großen Zedern oder im Winter neben dem Kaminfeuer.

Am nächsten Tag können Sie nach einem reichhaltigen Frühstück die Region Minervois erkunden.

Eine Besichtigung nach Wahl ist in Ihrem Aufenthalt inbegriffen: eine Schlossbesichtigung oder die Abtei von Caunes Minervois oder die Höhlen von Cabrespine oder Limousis oder die Bäder von Minerve.

Der Aufenthalt umfasst

– 1 Übernachtung in einer voll ausgestatteten Lodge mit privatem Spa, Frühstück und Abendessen am Gästetisch

– Besuch des Weinkellers und Verkostung der Weine des Weinguts

– Besuch eines Schlosses, einer Abtei, einer Höhle oder der Bäder von Minerve nach Wahl

Der Aufenthalt wird von der Agentur Sud France organisiert.

Mise à jour le 2023-09-12 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme