TRIO CLASSIQUE À SAINT JACQUES LE BAS RD35, 15 avril 2023, Laure-Minervois.

3 jeunes musiciens européens, en trio :

· Sophie DRUML, piano

· Maxime TZELKOV, violon

· Constantin DUISBERG, violoncelle

Ils interprèteront :

· Beethoven : Trio piano n°5 en ré majeur op70 n°1 « Trio des Esprits » (Geister-trio)

· Mozart : Trio en si bémol majeur KV502

· Schubert : Trio piano et cordes n°1 en si bémol majeur D.898 op.99

Réservation requise.

2023-04-15 à 17:30:00 ; fin : 2023-04-15 19:30:00. EUR.

LE BAS RD35

Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie



3 young European musicians, in trio :

– Sophie DRUML, piano

– Maxime TZELKOV, violin

– Constantin DUISBERG, cello

They will perform :

– Beethoven : Piano trio n°5 in D major op70 n°1 » Trio of the Spirits » (Geister-trio)

– Mozart : Trio in B flat major KV502

– Schubert : Trio piano and strings n°1 in B flat major D.898 op.99

Reservation required

3 jóvenes músicos europeos, en trío:

– Sophie DRUML, piano

– Maxime TZELKOV, violín

– Constantin DUISBERG, violonchelo

Interpretarán :

– Beethoven: Trío para piano nº 5 en re mayor op70 nº 1 « Trío de los espíritus » (Geister-trio)

– Mozart : Trío en si bemol mayor KV502

– Schubert : Trío para piano y cuerdas n°1 en si bemol mayor D.898 op.99

Reserva obligatoria

3 junge europäische Musiker in einem Trio :

– Sophie DRUML, Klavier

– Maxim TZELKOV, Violine

– Constantin DUISBERG, Violoncello

Sie werden interpretieren:

– Beethoven: Klaviertrio Nr. 5 in D-Dur op. 70 Nr. 1 « Geister-Trio » (Geister-Trio)

– Mozart: Trio in B-Dur KV502

– Schubert: Klaviertrio mit Streichern Nr. 1 in B-Dur D.898 op.99

Reservierung erforderlich

