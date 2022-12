Laura Tinard – Tourner les sangs Marseille 6e Arrondissement, 18 janvier 2023, Marseille 6e Arrondissement .

Laura Tinard – Tourner les sangs

3 Impasse Montévidéo Montévidéo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Montévidéo 3 Impasse Montévidéo

2023-01-18 20:30:00 – 2023-01-18

Montévidéo 3 Impasse Montévidéo

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Laura Tinard travaille à l’écriture de son deuxième roman.

Elle explore différents médiums pour parvenir au texte littéraire ( performance, vidéo ). « Il n’y a rien de plus vivant qu’un roman en cours d’écriture. »



Le roman achevé retourne ensuite dans des états performatifs ( lecture, danse, happening ). « Le roman doit rester vivant. »



Dans sa recherche romanesque, Laura continue d’explorer les thèmes suivants : le collectif, la cavale, le roman polymorphe, les jeux de miroirs.



« Je perçois le roman comme une enquête, un jeu de piste brouillé, où le fantasme et la paranoïa se mêlent. »





Elle présentera sa recherche le mercredi 18 janvier à Montévidéo.



Laura Tinard est née en 1991, à Nice. Elle est romancière et performeuse. Son premier roman intitulé J’ai perdu mon roman, est paru aux éditions du Seuil. Il est actuellement en lice du prix littéraire le Cheval Blanc. Dans sa pratique, Laura fait des va-et-vient entre performance et littérature. Ses performances viennent éclairer ses « romanesqueries », et à l’inverse, ses romans lui donnent un autre point de vue sur ses performances. A Bruxelles, elle a co-fondée un festival de performance 3000 Degrés aux Brasseries Atlas, un artist run-space, dans lequel elle a vécu pendant quatre ans avec une quinzaine d’artistes.



Laura est diplômée d’un Master de Littérature Française ( King’s College London, Sorbonne Paris IV ) et d’un Master d’art et de chorégraphie ( Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles ). Elle a été nommée lauréate de l’école des Beaux-arts de Bruxelles.

En 2019, elle a reçu la prestigieuse bourse DanceWEB (Vienne, Impulstanz) sous le mentorship d’Anne Juren, Annie Dorsen et Mette Ingvartsen. Pour ce projet, elle a obtenu le soutien de I-Portunus Mobility for Performing Arts et de Flanders States of the Arts. En 2021, elle a reçu le Prix Academia Belgica Roma pour sa performance autour de J’ai perdu mon roman. En 2022, elle a performé son roman dans plusieurs lieux et institutions ( Galerie Eva Vautier Nice, Centre Wallonie Bruxelles Paris, Brasseries Atlas Bruxelles, Ateliers Mommen Bruxelles, Salon du Livre Nice, Askip Nantes ).

En 2022, elle est sélectionnée à la Mountain School of Arts à Los Angeles

Laura Tinard est née en 1991, à Nice. Elle est romancière et performeuse. Son premier roman intitulé J’ai perdu mon roman, est paru aux éditions du Seuil.

https://www.montevideo-marseille.com/agenda/cultural-workers-show-exode-une-proposition-de-jardin

Montévidéo 3 Impasse Montévidéo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-22 par