LAURA TESORO HET DEPOT – GROTE ZAAL, 18 février 2023, LEUVEN.

LAURA TESORO HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Tussen geluk, ontroering & grenzen verleggen. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met TTT Artists. Ze is nog maar 25 lentes jong én toch is ze niet meer weg te denken uit de muziekwereld in Vlaanderen. Haar release van het debuutalbum ‘LIMITS’ vertelt alles over de grenzen in het leven waar Laura Tesoro doorheen gaat. Ze beschrijft het als volgt: “Ik verleg altijd mijn grenzen om zo de beste versie van mezelf te kunnen zijn.” Naast haar debuutalbum heeft ze ook een enorme indruk achtergelaten met haar gouden plaat ‘Strangers’. Een single waarmee zij en haar mede ex-Eurovisiesongfestival-compagnon, Loïc Nottet, hun zachte stemmen in elkaar laten vloeien. Laura staat te poppelen om eindelijk al haar nieuwe popmuziek live te spelen in onze concertzaal. Laat je raken met haar meest recente single ‘Not Easy’, want dat kan ze als geen ander!

Votre billet est ici

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

Tussen geluk, ontroering & grenzen verleggen.

Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met TTT Artists.

Ze is nog maar 25 lentes jong én toch is ze niet meer weg te denken uit de muziekwereld in Vlaanderen. Haar release van het debuutalbum ‘LIMITS’ vertelt alles over de grenzen in het leven waar Laura Tesoro doorheen gaat. Ze beschrijft het als volgt: “Ik verleg altijd mijn grenzen om zo de beste versie van mezelf te kunnen zijn.”

Naast haar debuutalbum heeft ze ook een enorme indruk achtergelaten met haar gouden plaat ‘Strangers’. Een single waarmee zij en haar mede ex-Eurovisiesongfestival-compagnon, Loïc Nottet, hun zachte stemmen in elkaar laten vloeien.

Laura staat te poppelen om eindelijk al haar nieuwe popmuziek live te spelen in onze concertzaal. Laat je raken met haar meest recente single ‘Not Easy’, want dat kan ze als geen ander!

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici