Laura Prince Le Baiser Salé, 10 février 2023, Paris.

Le vendredi 10 février 2023

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 10 février 2023

de 21h30 à 23h30

. payant Tarif sur place : 28 EUR Tarif web : 25 EUR

Laura Prince défend une musique épurée qui parle de ses peurs d’enfance, du monde qui l’entoure, de ses chagrins d’amour

Laura Prince voix, Grégory Privat piano, Zacharie Abraham cbasse, Inor Sotolongo percus, Tilo Bertholo batterie.

La musique de Laura Prince reflète avec authenticité sa propre histoire et la mixité de ses racines.

Fille du Togo et de la France, elle est bercée par des musiques du monde depuis toujours. De la salsa cubaine de Celia Cruz, à l’afrobeat de Fela Kuti et le Makossa de Manu Dibango, en passant par la chanson française de Piaf, Brel et Aznavour, mais aussi par les grandes voix engagées du blues et du jazz parmi lesquelles Nina Simone, Dinah Washington, Ray Charles, Etta James…Autant d’influences artistiques qui l’inspirent pour créer sa propre musique. Autrice, compositrice et interprète, elle défend une musique épurée qui parle de ses peurs d’enfance, du monde qui l’entoure, de ses chagrins d’amour.

Avec Grégory Privat, Zacharie Abraham, Inor Sotolongo et Tilo Bertholo elle réalise l’album « Peace of Mine » dans lequel elle vient partager sa paix intérieure venue avec le temps, celle de la petite Laura qui se cachait pour échapper aux orages et qui tendait déjà l’oreille aux sonorités des vents d’Afrique et de Navarre.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20230210

LAURA PRINCE “PEACE OF MINE”