EUR 15 15 Chanteuse, harpiste, compositrice, productrice et autrice, Laura Perrudin est remarquée dès 2015 et la sortie de son premier album « Impressions », par le Monde, la BBC, FiP ou les Inrocks. Suit « Poisons & Antidotes » en 2017, ovni pop aux frontières d’une soul teintée d’electronica et d’une folk expérimentale reposant sur l’utilisation originale d’un instrument créé spécialement pour elle : la harpe chromatique électrique. Prêtant sa voix singulière aux recherches et bidouillages électroniques qu’elle affectionne tant, Laura Perrudin compose un univers personnel très fort qui se matérialise à merveille lors de concerts surprenants où elle enfile la panoplie de la parfaite geek : pédales d’effet, laptop et looper multipistes venant augmenter sa harpe et sa voix.



Elle s’est produite sur de très nombreuses scènes françaises et internationales, des scènes pop indépendantes les plus défricheuses (Transmusicales, Eurosonic Noorderslag, PopKultur Festival Berlin, MaMA…) aux plus prestigieuses scènes jazz (Théâtre Antique de jazz à Vienne, Winterjazz Fest NYC, EFG London Jazz fest, Jazz à la Villette, Paris Jazz Festival…).



Avec son album « Perspectives & Avatars » paru en 2020, elle creuse le sillon d’une pop, de plus en plus soul, électrique et dansante. Sa poésie franche et sans détour dessine un jeu de rôles, de points de vues et de masques. Caméra subjective au poing, Laura Perrudin raconte les considérations existentielles et les obsessions … d’un loup, d’un nuage, d’une chanson, d’une enquête de satisfaction ou encore d’une sorcière s’apprêtant à être brûlée vive.

Concert proposé dans le cadre du festival Jazz sur la Ville.

