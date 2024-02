Laura Pausini Le Dôme Marseille 4e Arrondissement, mardi 3 décembre 2024.

Laura Pausini Le Dôme Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nouveau concert de Laura Pausini

Après avoir fait salle comble dans les arènes les plus prestigieuses d’Europe, et à la demande générale, Laura Pausini prolonge sa tournée en hiver. Elle sera au Dôme de Marseille, le 3 décembre 2024.



Pour sa dixième tournée mondiale, Laura Pausini a prévu un spectacle extraordinaire avec une grande production, deux heures et demie de musique, une liste de chansons emblématiques de sa carrière et quelques titres de son dernier album, ANIME PARALLELE / ALMAS PARALELAS, sorti en octobre dernier.



Après l’Amérique Latine, l’artiste primée se produira dans les principales villes des États-Unis, en commençant par Houston, puis Los Angeles, Orlando, Miami et Chicago, pour finir à l’historique Théâtre Madison Square Garden à New York le 6 avril. Laura présentera un spectacle mémorable en cinq langues dans la même ville qui a accueilli le début de la célébration de son anniversaire le 27 février 2023, et qui inaugurera également ses 30 ans de carrière dans le monde latin cette année, qui l’a couronnée personne de l’année™ de la Latin Recording Academy en novembre 2023 dernier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-03 20:00:00

fin : 2024-12-03

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

