Laura Llorens & The Shadows Of Love + The Vogs + DJ The Hare L’international, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

La Soul est de retour ! Q-Sounds Recording et L’International vous proposent une soirée pour l’âme et le corps. De la Soul 100% locale pour un double programme. THE VOGS : Le Combo 60s le mieux habillé du label viendra balancer son répertoire uptempo aux accents garage et yéyé chanté en français. Leur nouveau 45t est sorti au mois de juin dernier et il est déjà joué par de nombreux DJs de la scène Soul internationale. Leur reprise du classique de Sylvie Vartan “Cette Lette là” fait un tabac sur les dancefloor anglais. Venez le découvrir en live et mouiller votre plus beau polo ! LAURA LLORENS & THE SHADOWS OF LOVE : Le groupe emmené par la Soul sister Laura Llorens déploiera sa Soul élaborée et intense aux accents country et 70s. Après un premier album sorti en Mars 2020, les 5 Soulheads retourneront votre âme et vos pieds histoire de vous montrer que le Wisconsin dont est originaire Laura ne fournit pas au monde que des épis de maïs sucrés !! Enfin, en warm up DJ The Hare vous ambiancera avec sa sélection Soul impeccable histoire de préparer vos corps à la soirée intense qui les attends. Concerts -> Autre concert L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Contact : L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/2962435760635021 Concerts -> Autre concert Musique

