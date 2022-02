Laura Laune Marseille 6e Arrondissement, 6 octobre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Laura Laune L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-10-06 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-07 L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.



Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.



Compagnie : Dark Smile Productions

Avec Laura Laune

Retrouvez Laura Laune dans son nouveau spectcale.

25

Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.



L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

