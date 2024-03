Laura Laune Le Spot Mâcon, samedi 23 novembre 2024.

Laura Laune Le Spot Mâcon Saône-et-Loire

GLORY HALLELUIA

Laura Laune sera sur la scène du Spot pour clôturer le Festival des Vendanges de l’humour.

Après une première tournée à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.

Durée 1h40

Spectacle recommandé à partir de 14 ans. 34 34 EUR.

Début : 2024-11-23 20:30:00

fin : 2024-11-23

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

