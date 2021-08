Laura Laune : Le diable est une gentille petite fille Compagnie du Café-Théâtre, 18 septembre 2021, Nantes.

2021-09-18 Représentations du 16 au 18 septembre 2021 à 19h

Horaire : 19:00

Gratuit : non 28 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 16 au 18 septembre 2021 à 19h

One woman show.Aujourd’hui, les sites de réservation offrent de plus en plus l’opportunité aux spectateurs de donner leur avis sur les artistes qu’ils sont allés voir.A contrario, les artistes, eux, n’ont jamais l’occasion de donner leur avis sur les spectateurs qui sont venus les voir. Dès lors, plutôt que de vous imposer un pitch de spectacle qui ne sera ni objectif ni convaincant, je préfère user de cet espace de liberté pour vous donner mon avis sur Stéphane et Sylvie, qui ont assisté à mon spectacle samedi dernier : Note attribuée à Stéphane et Sylvie : 4/10 – “Bien mais sans plus” Je ne les connaissais pas du tout avant d’entrer sur scène, je venais donc sans a priori, mais malgré une maîtrise évidente de leur rôle de spectateur (on sent qu’ils n’en sont pas à leur premier spectacle), j’avoue avoir eu du mal à entrer dans leur univers. Leurs rires sont irréguliers, inégaux dans la durée du spectacle, et on sent la plupart du temps que Stéphane est dans une sorte de mimétisme vis-à-vis des réactions de Sylvie. Je trouve qu’ils tombent assez vite dans le surjeu, notamment sur toute la partie concernant le djihad, où les cris offusqués de Sylvie étaient un peu exagérés à mon sens. D’un point de vue justesse et générosité, on est loin de la performance de Marc et Bénédicte que j’ai eu la chance d’accueillir il y a deux semaines. On sent un manque de maturité global sur l’ensemble du show (rires nerveux sur la plupart des vannes concernant la sodomie), mais je note quand même une belle sincérité au niveau des applaudissements. Je ne pense pas qu’ils passeront un jour à la télé, mais j’espère les revoir dans quelques années, pourquoi pas dans une salle plus grande, comme ça ils seront plus loin. Textes : Laura Laune Mise en scène : Jérémy FerrariInterdit aux moins de 14 ans.

Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites Centre-ville Nantes