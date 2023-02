Laura Laune – Glory Alleluia LE QUATTRO, 9 février 2023, GAP.

Laura Laune – Glory Alleluia LE QUATTRO. 2023-02-09 20:30. Tarif : 34.0 à 38.0 euros.

DARK SMILE PRODUCTIONS ET BE MORE KIND PRODUCTIONS présentent en accord avec DH MANAGEMENT : (L2&3-1076788/87) ce spectacle. A partir de 16 ans. Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.Réservation PMR : 09.83.87.40.32 Laura Laune

LE QUATTRO GAP 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel.

Réservation PMR : 09.83.87.40.32

