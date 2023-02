Laura Laune – Glory Alleluia BOCAPOLE – ESPACE EUROPE, 11 mars 2023 00:00, BRESSUIRE.

Laura Laune – Glory Alleluia Laura Laune. De 2023-03-11 à 2024-04-20 20:30. Tarif : 37.0 37.0 euros

BOCAPOLE – ESPACE EUROPE BRESSUIRE 79300 . Dark Smile Productions & Be More kind Productions en accord avec RAMDAM Management (L.3-129755) présentent : ce spectcale. Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais. Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel. Ouverture des portes à 19hSpectacle déconseillé aux moins de 16 ans. Durée : 1h30 Réservation PMR : 0328.666.700. Laura Laune

Votre billet est ici