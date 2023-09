Laura Felpin au Trianon Trianon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. payant A partir de 35 euros C’est complet pour l’Olympia mais Laura Felpin a eu la chouette idée de réserver le Trianon pour trois dates en janvier 2024. “C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins bien

vivant qu’une huître. Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui

marchent comme si elles avaient la priorité sur un trottoir, c’est de la

même sève humaine que les moniteurs de canyoning bon délire qui vous

assurent avant une tyrolienne. Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça va passer.” Après sa série de spectacles prévus à l’Olympia, Laura Felpin passera également par le Trianon du 7 au 9 janvier 2024. Mise en scène : Nicolas Vital Ecriture : Laura Felpin et Cédric Salaun Trianon 80 boulevard de Rochechouart 75018 Paris Contact : https://billetterie.laurafelpin.com/?utm_source=insta&utm_medium=laura&utm_campaign=insta_laura_paris

