Laura Felpin – Ça Passe (Tournée)
SALLE POIREL, 17 mars 2023 00:00, NANCY.
Tarif : 25.0 37.0 euros.
Adam Concerts(.2-1000472/3-146676) en accord avec TS3 présente ce spectacle
LAURA FELPIN
»Ça Passe »
C'est pour dire qu'on n'est pas mieux ou moins bien vivant qu'une huître. Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui marchent comme si elles avaient la priorité sur un trottoir, c'est de la même sève humaine que les moniteurs de canyoning bon délire qui vous assurent avant une tyrolienne. Du coup, faut pas trop s'inquiéter, tranquille ça va passer.
Réservation PMR : 0491609915.

"Ça Passe" C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins bien vivant qu’une huître.

Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui marchent comme si elles avaient la priorité sur un trottoir, c’est de la même sève humaine que les moniteurs de canyoning bon délire qui vous assurent avant une tyrolienne.

Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça va passer. Réservation PMR : 0491609915 Votre billet est ici.

