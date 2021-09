Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Laura – de Gaëlle Bourges – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Laura – de Gaëlle Bourges – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 11 décembre 2021, Rezé. 2021-12-11

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : non 5 € / 10 € BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Danse/Théâtre.”Laura” met en scène quatre performeuses qui revisitent l’Olympia d’Édouard Manet à l’aide d’éléments issus du tableau : draps, coussins, chat et chien, fleurs, bijoux, tissus. Une réflexion sur les représentations du corps féminin et du corps noir, inspirée par le célèbre tableau et ses échos dans l’histoire de l’art. Conception, récit : Gaëlle BourgesAvec Carisa Bledsoe, Helen Heraud, Noémie Makota et Julie VuosoMusique : Stéphane Monteiro a.k.a XtroniKDurée : 1h Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Auditorium (L') - Rezé Adresse Avenue de Bretagne Ville Rezé lieuville Auditorium (L') - Rezé Rezé