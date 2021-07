Paris New Morning Paris Laura Cox New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Laura Cox New Morning, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

Une fille rock’n’roll ! Pour la 1ere fois, Laura Cox en version Unplugged. Connue pour ses shows électrisants, la guitariste Française n°1 calme le jeu et joue la carte de la proximité et de l’intimité avec le public pour un set alliant émotion, dextérité et good vibes. Depuis ses débuts sur Youtube en 2008, Laura Cox s’est imposée comme l’une des grandes figures féminines de la guitare sur internet avec des vidéos vues plus de 80 millions de fois. L’envie de sillonner les routes et de vivre pleinement l’expérience rock’n’roll étant de plus en plus grande, La petite Laura a baigné depuis sa tendre enfance dans la musique rock grâce à son père britannique d’origine. Elle a su rassembler les musiciens du monde entier et ouvrir la voie aux nouvelles générations de rockeuses. Elle fonde son groupe en 2013 avec Mathieu Albiac, partageant avec lui des influences telles que AC/DC, ZZ Top, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd.Après Hard Blues Shot (2017), un premier album signé chez Verycords / Warner, succès critique et commercial, Laura Cox enchaîne les concerts et les festivals à travers la France et l’Europe. Elle partage la scène avec des légendes telles que Jeff Beck, Texas, Trust, Richie Kotzen, Glenn Hughes, etc., et participe à des festivals de renom : Download Festival, Les Nuits de la Guitare de Patrimonio, Euro Festival Harley Davidson, Rawa Blues Festival…Les compositions entraînantes et efficaces sont relevées par une voix unique, féminine et assurée, mais laissent toutefois une place privilégiée à la guitare et aux solos. Concerts -> Rock New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

4 : Château d’Eau (161m) 4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (415m)

Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210916-5040-laura-cox.html Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-16T20:00:00+02:00_2021-09-16T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris