Laura Cox La Boîte à Musiques, 3 décembre 2021, Wattrelos.

Laura Cox

La Boîte à Musiques, le vendredi 3 décembre à 20:00

Les filles et la guitare sont le Saint Graal du Rock. Peut-on vraiment imaginer plus cool que Joan Jett, The Runaways, ou Suzi Quatro, pour ne citer qu’elles ? Quoi de plus badass et Rock’n’Roll qu’une jolie nana jouant de la guitare comme une déesse, démolissant les clichés d’un monde de mecs, à coups de gros riffs, solos puissants et refrains entêtants ? S’inscrivant directement dans cette tradition, il est temps de faire place à Laura Cox ! Moitié française, moitié anglaise, mais 100% Rock’n’Roll ! Laura écoute du Rock depuis sa naissance, mais c’est à l’adolescence qu’elle décide de commencer la guitare et de consacrer la majeure partie de son temps à sa nouvelle passion, tout en continuant ses études. Elle commence à prendre des cours à 14 ans et la motivation étant là, les progrès se font rapidement sentir. Quelques années plus tard, elle décide de partager ses prouesses avec le monde entier sur Youtube, pour récolter les avis de passionnés et se fixer de nouveaux challenges. Laura compte maintenant plus de 390 000 abonnés et 90 millions de vues sur sa chaîne. Billetterie en ligne sur les résaux habituels (FNAC, Ticketmaster…)

Rock Fr

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:30:00