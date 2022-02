Laura Cox + Knuckle Head La Batterie – Guyancourt, 25 mars 2022, Guyancourt.

Laura Cox + Knuckle Head

La Batterie – Guyancourt, le vendredi 25 mars à 20:30

LAURA COX Considérée comme l’une des meilleures guitaristes de l’Hexagone, c’est sur Youtube que Laura Cox se fait d’abord connaître, notamment grâce à des reprises de Fall Out Boy, The Offspring, Dire Straits ou encore Red Hot Chilli Peppers. Après avoir cumulé des millions de vues et acquis une solide fanbase aux quatre coins du globe, la guitariste sort de sa chambre en 2013 pour fonder son propre groupe. Quatre ans plus tard, Laura Cox et ses acolytes publient leur premier album : Hard Blues Shot. Cet opus associant toutes les influences du groupe – à savoir Aerosmith, AC/DC, ZZ Top ou encore Lynyrd Skynyrd, que du lourd en somme – rencontre un joli succès et permet à la bande de se frotter à un paquet de festivals. Laura Cox enfonce le clou en 2019 avec un deuxième album intitulé Burning Bright. Là, la guitariste s’essaie à des couleurs encore plus southern blues. Sans surprise, c’est à nouveau un succès. KNUCKLE HEAD A la fois rock, blues et country le duo Knuckle Head porté par Jack et Jock assume et revendique haut et fort ses influences «made in US». Tantôt stoner, parfois psychédélique, les sonorités graves et massives nous font faire un voyage extatique vers l’Amérique, le western sale qui sent l’essence. Point de groupe ou de chanteur adulé cité en référence, ici on parle plutôt de virée en bécane et de soif sans limite de liberté et de bourbon. Ça cogne, c’est poussiéreux et roots souhait, totalement irrévérencieux et sacrément classieux. Leur jeu de scène est à l’image de leur musique, d’une énergie inépuisable qu’ils offrent avec passion à leur public. À tel point que l’on a du mal à croire qu’ils ne sont que deux sur scène. A découvrir de toute urgence.

Tarifs: 8,5€ / 11,5€ / 17€

Une soirée rock et blues !

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:00:00