LAURA COX Crazy Hammer CENTRE CULTUREL VAL-AUX-GRES, 5 mai 2023, BOLBEC.

LAURA COX Crazy Hammer CENTRE CULTUREL VAL-AUX-GRES. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Laura Cox s’être fait connaître sur YouTube grâce à des reprises de standards de Rock / Blues (500 000 abonnés – 105 millions de vues) et a réussi à s’imposer comme la chanteuse guitariste la plus en vue de la scène Rock française, grâce à ses deux premiers albums Hard Blues Shot (2017) & Burning Bright (2019). Après des participations remarquées dans les plus grands festivals européens (Hellfest, Pol’and Rock, Rock Palast…), Laura Cox se paye le luxe d’interviewer les légendairesSCORPIONS pour le compte d’Arte et d’avoir son propre documentaire retraçant son parcours météorique sur la plus grande chaîne de TV allemande : la WDR. En 2022, elle s’impose comme la nouvelle étoile montante du Rock européen avec son nouvel album Head Above Water. 11 brûlots enregistrés au mythique studio ICP de Bruxelles par Erwin Autrique, mastériséspar le multi GRAMMY-awardisé Ted Jensen, Head Above Water pousse tous les curseurs dans le rouge vif, confirmant si besoin en était le talent de Laura Cox. Laura Cox Laura Cox

CENTRE CULTUREL VAL-AUX-GRES BOLBEC Route de Mirville Seine-Maritime

