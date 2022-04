Laura Calu

28 avril 2022
UN EXPORT L'ART DÛ THÉÂTRE à L'ESPACE JULIEN



LAURA CALU “En Grand !”



“En Grand !”, c’est l’histoire d’une fille complexée dans une société qui ne l’aide pas beaucoup…Avant de se faire aimer du public, ne devrait-elle pas s’aimer elle-même?

S’accepter telle qu’elle est avec tous les personnages qui l’habitent, c’est le défi du spectacle.





Mise en scène : Arthur Chevalier

