LAURA CAHEN UNE FILLE FORUM, 4 mars 2023, NIVILLAC.

LAURA CAHEN UNE FILLE FORUM. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

CENTRE CULTUREL LE FORUM (L- (R2022-001927,2022-003845,2022-001919) Présente : ce spectacle . Du haut de ses trente ans, cette jeune artiste touchante et attachante prend le large, déploie ses ailes au bout de La jetée et livre un deuxième opus mariant savamment puissance, douceur et parole libérée. De sa guitare et d’une voix singulière et captivante, elle parcourt avec talent des paysages poétiques, une indiepop déclinée au féminin, intimiste et onirique, inspirée de Feist, Portishead ou encore Anne Sylvestre. Laissant libre cours à sa parole, elle vient sans détour et avec délicatesse peindre le tableau d’une fille d’aujourd’hui, aussi libre que le vent. N° téléphone accès PMR : 02 99 90 82 82

FORUM NIVILLAC place du Brigadier Eric Marot Morbihan

N° téléphone accès PMR : 02 99 90 82 82.16.0 EUR16.0.

