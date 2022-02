Laura Cahen La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Riche Indre-et-Loire La Riche 14 EUR 14 Avec son nouvel album, « Une fille », Laura Cahen signe une affirmation d'elle-même, sans détours, de sa personnalité artistique. Elle n'a jamais aussi bien chanté et surtout ne s'est jamais aussi bien racontée. Le titre de ce deuxième opus tient au fait qu'il soit à la fois autobiographique et altruiste. Cette fille, c'est Laura, mais aussi celle qu'elle aime, ou celle dont elle imagine l'histoire… Pour la scène, Laura a choisi de ne s'entourer que de femmes et les quatre clips accompagnant l'album mettent chacun en scène une artiste. Les 30 ans fêtés cette année y sont sans doute pour quelque chose… Après « Nord » explorant le passé, « Une fille » traduit le présent, revendique avec poésie l'identité homosexuelle et les convictions féministes de la chanteuse française.

