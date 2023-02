LAURA CAHEN + ALICE ARTHUR L’ESPACE ALHAMBRA, 10 février 2023, VITTEL.

LAURA CAHEN + ALICE ARTHUR L’ESPACE ALHAMBRA. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

VILLE DE VITTEL (L. 1-1117806 et 1-1117807) présente: ce concert. Avec Une fille, Laura Cahen signe plus qu'un deuxième album. C'est un manifeste. Une affirmation d'elle-même, sans détour, de sa personnalité artistique comme de sa sexualité. Elle n'a jamais aussi bien chanté, et, surtout, ne s'est jamais aussi bien racontée. Tarif réduit: enfants, étudiants et demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif. Tarif enfant: – de 16 ans

L’ESPACE ALHAMBRA VITTEL 223 RUE DE METZ Vosges

Tarif réduit: enfants, étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif.

22.0 EUR

