Laura Buenrostro Quartet Péniche Le Marcounet Paris

Paris

Le dimanche 20 mars 2022

de 18h00 à 21h00 Hommage authentique aux plus grands classiques de la chanson brésilienne ! Après des années d’études de chant lyrique et un parcours classique, Laura Buenrostro revient vers sa première passion : la musique brésilienne. C’est à travers le répertoire d’Elis Regina et Elizeth Cardoso qu’elle transporte l’auditeur dans un voyage autour des chansons populaires des années 1950. Paysages musicaux bouleversants, Laura Buenrostro interprète à merveille le patrimoine de ces deux immenses chanteuses qui ont marqué la société brésilienne du milieu du siècle dernier. Péniche Le Marcounet Quai de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/20mars2022/?event_date=2022-03-20 Date complète :

Péniche Le Marcounet Quai de l'Hôtel de Ville Paris

