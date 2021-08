Paris Le Baiser Salé île de France, Paris Laura Buenrostro Quartet Latin Jazz Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Laura Buenrostro Quartet Latin Jazz Le Baiser Salé, 4 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

Hommage authentique aux plus grands classiques de la chanson brésilienne ! Laura Buenrostro voix, Laurent De Oliveira piano, Felipe Sequeira cbasse, Fréderic Sicart batterie

“Sa voix ronde, douce et chaleureuse transmet avec émotion chaque chanson.” Couleurs Jazz “Une voix chavirant, un lyrisme soprano et bien d’autres talents changeront le cours de notre imagination, si on accorde un temps à ce souffre léger et à ce charme puissant” Hellen Page, Le Monde Après des années d’études de chant lyrique et un parcours classique, Laura Buenrostro revient vers sa première passion : la musique brésilienne. C’est à travers le répertoire d’Elis Regina et Elizeth Cardoso qu’elle transporte l’auditeur dans un voyage autour des chansons populaires des années 1950. Paysages musicaux bouleversants, Laura Buenrostro interprète à merveille le patrimoine de ces deux immenses chanteuses qui ont marqué la société brésilienne du milieu du siècle dernier. Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Concerts -> Jazz

Laura Buenrostro

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris