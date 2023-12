Laura Bachman – Ne me touchez pas Théâtre de la Bastille Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Laura Bachman – Ne me touchez pas Théâtre de la Bastille Paris, 17 janvier 2024, Paris. Du mercredi 17 janvier 2024 au samedi 20 janvier 2024

.Tout public. payant

Avant que la planète ne soit bouleversée par la pandémie, nous vivions dans un monde de contact physique constant. Dans notre société occidentale, la rencontre des peaux et des corps était devenue une norme telle que nous n’y prêtions plus d’attention particulière. Aujourd’hui, face à la prescription de contacts rapprochés, le Toucher prend une toute autre dimension… Rendre visible le toucher. Rendre visible son absence. Rendre visible l’énergie entre deux corps, l’espace qui les sépare ou la force qui les attire l’un vers l’autre. Explorer le toucher sous toutes ses formes, à travers son aspect purement physique autant qu’à travers sa place dans nos cultures, dans nos sociétés.

Laura Bachman nous invite dans ce duo avec Marion Barbeau à reconsidérer nos relations, nos liens, dans le plus primitif élan, dans ce qui constitue notre bulle, notre enveloppe, notre peau. Quelle frontière nous assure ? Que percevons – nous de ce flux incessant qui nous constitue ? La danse déploie ce jeu fin des rapports, humains, trop humains, des inclinaisons, des distances, habités ou des rapprochements féconds. Elle assume la vie des corps, leur souffle, leurs désirs et peurs comme tout autant d’énergie et d’émotion. Théâtre de la Bastille 76 Rue de la Roquette 75011 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/ne-me-touchez-pas/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/faitsdhiver https://www.facebook.com/faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© Christophe Manquillet – micadanses – Paris

