Fête Paysanne du blé au pain – Sabots du relais Relais de poste aux chevaux, 18 juin 2023, Launois-sur-Vence.

Le 18 juin à partir de 10h, les sabots du relais organise LA FETE PAYSANNE DU BLE AU PAIN ! Animations, démonstration, exposants, matériel ancien, balades en calèche. Buvette et restauration sur place, animation musicale ! Entrée: 3 €.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Relais de poste aux chevaux

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



On June 18th from 10 am, the relay’s clogs organize the « FETE PAYSANNE DU BLE AU PAIN » ! Animations, demonstration, exhibitors, old material, carriage rides. Refreshments and food on site, musical entertainment! Entrance fee: 3 ?

¡El 18 de junio a partir de las 10h, los « Sabots du Relais » organizan la « FETE PAYSANNE DU BLE AU PAIN »! Animaciones, demostraciones, expositores, material antiguo, paseos en carruaje. Refrescos y comida in situ, ¡animación musical! Entrada: 3 ?

Am 18. Juni ab 10 Uhr organisiert « Les sabots du relais » LA FETE PAYSANNE DU BLE AU PAIN! Animationen, Vorführungen, Aussteller, altes Material, Kutschfahrten. Getränke und Speisen vor Ort, musikalische Unterhaltung! Eintritt: 3 ?

Mise à jour le 2023-03-29 par Ardennes Tourisme