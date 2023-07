Salon de la voiture ancienne Launois-sur-Vence, 24 septembre 2022, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence,Ardennes

Tarif 3 € : gratuit pour les moins de 12 ans. Venez en voiture ou moto ancienne : 1 entrée offerte Expo & baptême en ancienne Buvette et restauration sur place / repas traiteur sous réservation Renseignements et contact : 06 88 18 71 11.

2022-09-24 fin : 2022-09-25 . .

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Price 3 € : free for children under 12 years old. Come with a vintage car or motorcycle : 1 free entry Expo & baptism in a vintage car Refreshment bar and catering on the spot / catering meal under reservation Information and contact : 06 88 18 71 11

¿Tarifa 3? gratis para los menores de 12 años. Venir en coche o moto de época: 1 entrada gratuita Expo y bautizo de coches de época Bar y catering in situ / comida de catering bajo reserva Información y contacto: 06 88 18 71 11

Tarif 3 €: kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Kommen Sie mit einem Oldtimer oder Motorrad: 1 Eintritt gratis Expo & Taufe in einem Oldtimer Getränke und Speisen vor Ort / Feinkost auf Vorbestellung Auskünfte und Kontakt: 06 88 18 71 11

