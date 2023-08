Concert et bal paysan – Fête de l’Agriculture Paysanne Launay, Saint-Denis-de-Gastines (53) Concert et bal paysan – Fête de l’Agriculture Paysanne Launay, Saint-Denis-de-Gastines (53), 9 septembre 2023, . Concert et bal paysan – Fête de l’Agriculture Paysanne Samedi 9 septembre, 19h00 Launay, Saint-Denis-de-Gastines (53) Launay, Saint-Denis-de-Gastines (53) Launay, 53500 Saint-Denis-de-Gastines, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T19:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:00:00+02:00

2023-09-09T19:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Launay, Saint-Denis-de-Gastines (53) Adresse Launay, 53500 Saint-Denis-de-Gastines, France Age max 110 Lieu Ville Launay, Saint-Denis-de-Gastines (53) latitude longitude 48.343881;-0.845008

Concert et bal paysan – Fête de l’Agriculture Paysanne Launay, Saint-Denis-de-Gastines (53) 2023-09-09 2023-09-09 was last modified: by Concert et bal paysan – Fête de l’Agriculture Paysanne Launay, Saint-Denis-de-Gastines (53) 9 septembre 2023