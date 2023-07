Rando Ados Launay Moutiers-au-Perche, 15 août 2023, Moutiers-au-Perche.

Moutiers-au-Perche,Orne

Venez découvrir notre belle région du Perche à cheval au départ du centre de tourisme équestre Perch’Orizon !

Pratique : ados entre 11 et 17 ans – cavaliers à l’aise aux 3 allures – 3 jours de bivouacs.

Mardi 2023-08-15 fin : 2023-08-17 . .

Launay Perch’Orizon

Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie



For riders comfortable with all 3 gaits.

Organized by Perch’Orizon equestrian tourism center.

Venga a descubrir nuestra hermosa región de Perche a caballo desde el centro de turismo ecuestre de Perch’Orizon

Información práctica: adolescentes de 11 a 17 años – jinetes que dominen los 3 aires – vivac de 3 días

Entdecken Sie unsere schöne Region Perche zu Pferd, ausgehend vom Reittourismuszentrum Perch’Orizon!

Praxis: Teenager zwischen 11 und 17 Jahren – Reiter, die sich in allen drei Gangarten wohlfühlen – 3 Tage Biwaks

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme