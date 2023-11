FESTIVAL GUITARE / LYDIE FUERTE Launaguet Launaguet, 22 mars 2024, Launaguet.

Luz nous invite à partager la complicité de 2 artistes femmes qui ont uni leur talent pour raconter leur façon d’être au monde en dévoilant un univers intime et poétique.

Lydia Fuerte, guitariste, puise son inspiration dans les musiques du monde pour créer un paysage métissé et personnel. Eva Luisa incarne par la danse le caractère racé et puissant du flamenco. Elle s’imprègne de l’univers sonore de Lydie et en révèle la sensibilité et l’intensité des mélodies.

Versé par une complicité sincère, charnelle et enivrante, leur spectacle fait délicatement vibrer une corde sensible, ce fil spontanément tendu entre deux femmes, entre deux arts, nous invitant au plus profond de notre coeur à être témoin de nos émotions, de cette étincelle originelle…

Lydie Fuerte : guitare

Eva Luisa : danse flamenco fusion

// Gratuit

// + d’infos et tout le programme du festival : www.guitareaucamville.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

